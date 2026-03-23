Plötzlich blaue Flecken: Schulbegleiterin schlägt wehrlose Kinder im Bus

Colorado (USA) - Eine Frau aus den USA begleitete autistische Kinder und schlug sie, statt ihnen die benötigte Sicherheit zu geben.

Kiarra Jones (30) fügte mehreren autistischen Kindern in einem Schulbus Verletzungen zu. (Symbolfoto) © 123RF/chatdesbalkans

Nach den schlimmen Vorfällen muss die 30-jährige Kiarra Jones für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Das entschied eine Staatsanwaltschaft aus dem US-Bundesstaat Colorado, so Law & Crime.

Die 30-Jährige arbeitete als Schulbegleiterin und sollte den autistischen Kindern, die die Joshua-School besuchten, auf den Busfahrten zur Seite stehen.

Bereits im März 2024 wurde man auf diesen Fall aufmerksam, nachdem ein Junge mit blauen Flecken am Fuß nach Hause gekommen war, die vorher nicht da waren.

Daraufhin wurden Überwachungsaufnahmen eines Busses überprüft, die die schrecklichen Vermutungen bestätigten. Jones schlug Kinder, die nicht sprechen konnten, wie CBS News berichtete.

Die Eltern der Betroffenen berichteten, dass diese sich während der Vorfälle plötzlich anders verhielten.

Zudem wiesen einige von ihnen unerklärliche Verletzungen auf, darunter Prellungen und Schnittwunden.