Polizisten wollen Verdächtigen festnehmen, dann erleben sie eine tierische Überraschung

Bei einem Routine-Einsatz in Yonkers fanden die Einsatzkräfte plötzlich etwas Unerwartetes.

Von Calvin Schröder

Yonkers (New York, USA) - Eigentlich wollten Polizisten in Yonkers nur einen Mann festnehmen, doch was sie in der Wohnung erwartete, ließ selbst erfahrene Beamte staunen: Zwei Baby-Krokodile hockten mitten in dem New Yorker Apartment!

Die Tiere wurden umgehend von den Polizisten beschlagnahmt.  © New York State Department of Environmental Conservation

Wie die Polizei von Yonkers gegenüber People mitteilte, machten sich Einsatzkräfte am späten Abend des 9. Dezember auf den Weg zu einem Apartment in der Post Street.

Doch statt nur den Verdächtigen anzutreffen, fanden die Beamten dort auch zwei junge Kaimane, die offenbar illegal gehalten wurden.

Spezialisierte Wildtierexperten wurden sofort alarmiert und übernahmen die Tiere.

Die New Yorker Umweltschutzbehörde (NYSDEC) bestätigte am folgenden Tag, dass die Reptilien ohne Genehmigung oder Lizenz gehalten wurden - ein klarer Gesetzesverstoß.

Die Krokodile wurden inzwischen in eine sichere Einrichtung gebracht. Gegen den Wohnungsinhaber verhängten die Behörden mehrere Strafzettel wegen illegalen Besitzes von Reptilien.

Titelfoto: New York State Department of Environmental Conservation

