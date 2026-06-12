Quad-Duo entdeckt auf schlammiger Waldroute Körper, plötzlich gluckst es: "Hilf mir"

Cass County (Minnesota, USA) - Was für ein Zufall! Auf einer spontanen Quad-Tour entdeckten zwei Männer im US-Bundesstaat Minnesota eine seit Tagen vermisste Frau (68), die im Schlamm feststeckte. Sie retteten ihr Leben.

Die 68-jährige Kathryn Woessner (68) fiel nahe dieser Stelle in den Schlamm und konnte sich nicht mehr von allein befreien. © Facebook/Adam J Sandbeck

Eine zufällige Begegnung, die für Adam Sandbeck und seinen Freund Mike Gravalin zunächst wie eine Falle wirkte, berichtete Minnesota Star Tribune.

Am Samstag war das Duo auf einer Tour durch Kiefernwälder, als ihnen der Sprit ausging und sie sich für eine Abkürzung durch unbekanntes Gebiet entschieden. Auf einem nicht beschilderten und von nächtlichem Regen aufgeweichten Feldweg bogen die beiden mit ihren ATVs um eine Kurve und stießen auf einen festgefahrenen Minivan. Drohte Gefahr?

Als sich die beiden näherten, der Schock: ein Körper neben dem Auto in einer Pfütze! "Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich zu mir selbst sagte: 'Oh mein Gott, bitte sei nicht tot'", so Sandbeck gegenüber der Zeitung.

Bei noch näherer Betrachtung sahen sie die Hand einer Frau und Teile ihres Gesichts über der Oberfläche. Dann flüsterte es: "Helft mir". Es handelte sich um Kathryn Woessner (68) aus Alexandria, laut Douglas County Sheriff's Offices drei Tage zuvor als vermisst gemeldet. Alarmierte Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.