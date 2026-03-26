Teenager auf Heimweg spurlos verschwunden: Einsatzkräfte finden Truck im Fluss

Lake Station (Indiana/USA) - Rätselhafter Vermisstenfall in Lake Station im US-Bundesstaat Indiana. Der 18-jährige Highschool-Schüler Rodrigo "Rico" Montes ist spurlos verschwunden und die Umstände seines Verschwindens werfen viele Fragen auf.

Kurz nach dem Verschwinden des 18-Jährigen wurde ein Fahrzeug kopfüber im Fluss gefunden. © Screenshot/Facebook/Hobart Fire Department

Alles begann mit einem scheinbar harmlosen Abend: Rico war auf einem Treffen mit Freunden und wollte anschließend nach Hause fahren.

Seiner Familie sagte er noch, dass er eine Mitfahrgelegenheit habe. Doch zu Hause kam er nie an, wie People berichtet.

Wenige Stunden später dann der Schock: Einsatzkräfte entdeckten gegen 4.20 Uhr morgens einen Pick-up-Truck - kopfüber in einem nahegelegenen Fluss.

Sofort wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Polizei, Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte arbeiteten unter Hochdruck. Hubschrauber kreisten über dem Gebiet, Suchhunde durchkämmten das Ufer. Doch von Rico fehlt jede Spur.

Besonders dramatisch: Noch immer ist unklar, ob sich der Teenager überhaupt in dem Fahrzeug befand. Auch zum Fahrer gibt es bislang kaum gesicherte Informationen. Warum der Truck im Wasser landete, ist völlig offen.