Rentner im Todeskampf: 72-Jähriger bezwingt angreifenden Grizzlybären!

USA - Was ein Mann aus den USA erlebt hat, ist echt krass! Ein 72-Jähriger hat beim Heidelbeeren pflücken einen angreifenden Grizzlybären abgewehrt und sogar getötet.

Ein Grizzlybär wurde getötet, als er einen Mann beim Heidelbeeren pflücken angriff. (Symbolbild)

Der unbekannte Mann war in einem Nationalwald unterwegs, als er am Donnerstag von einer ausgewachsenen Grizzlybärin angegriffen und schwer verletzt wurde, berichtet die New York Post.

Während des Kampfes konnte er eine Pistole abfeuern und den Bären töten, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei dem Bären handelte es sich vermutlich um eine Mutter, die ihre Jungen verteidigen wollte.

Am selben Tag ereignete sich rund 480 Kilometer entfernt ein weiterer Zwischenfall mit einem Bären. Die Behörden erschossen eine erwachsene Grizzlybärin, die in der Nähe einer Stadt nördlich des Yellowstone Nationalparks in Häuser eingedrungen war und Lebensmittel gestohlen hatte.

Menschen wurden dabei nicht verletzt.