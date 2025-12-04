Erstklässlerin schlägt Alarm, Sekunden später steht Schulbus in Flammen

Dickson County (Tennessee/USA) - Dramatische Szenen auf dem Heimweg von der Schule: Ein Bus voller Kinder ist am Mittwochnachmittag auf einem Highway im US-Bundesstaat Tennessee plötzlich in Brand geraten. Nur durch die blitzschnelle Reaktion einer Erstklässlerin konnten alle Kinder rechtzeitig gerettet werden.

Warum der Bus Feuer fing, ist bisher noch völlig offen. © Screenshot/X/@NickelleReports

Gegen 16.15 Uhr (Ortszeit) bemerkte Penelope Winters plötzlich Rauch und Flammen und rannte sofort nach vorne zum Fahrer.

"Ich habe alle gerettet, weil ich dem Busfahrer gesagt habe, was passiert", sagte sie später selbstbewusst gegenüber WKRN.

Der Fahrer reagierte sofort, stoppte den Bus und ließ die Kinder aussteigen. Nur wenige Augenblicke später stand das gesamte Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, doch der Bus brannte zuvor vollständig aus.

Auch Penelopes Schwester Asher, Zweitklässlerin, war an Bord. Sie beschrieb den Schockmoment: "Ich war die Erste, die rausgerannt ist, weil ich Angst hatte, dass der Bus in die Luft fliegt."