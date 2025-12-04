88-jähriger Veteran muss Vollzeit schuften: Eine Begegnung verändert sein ganzes Leben
Detroit (Michigan/USA) - Was für eine Geschichte! Der 88-jährige US-Army-Veteran Ed Bambas aus Michigan, der trotz seines hohen Alters noch immer an der Supermarktkasse schuften musste, bekommt nun endlich die Ruhe, die er sich verdient hat - dank einer riesigen Welle der Anteilnahme aus der ganzen Welt.
Denn nachdem seine herzzerreißende Lebensgeschichte viral gegangen war, sammelte das Internet für den rüstigen Senior unglaubliche 1,5 Millionen Dollar!
Die Summe soll ihm bei einer großen Überraschungszeremonie überreicht werden.
Sohn Michael, selbst völlig überwältigt, verriet gegenüber der New York Post: "Ich weiß, was das für ihn bedeutet. Es wird sein Leben immens verändern."
Für Ed, der laut seinem Sohn keine Ahnung hat, wie viel Geld da eigentlich auf ihn wartet, wird die Übergabe eine gigantische Überraschung.
Eine tragische Geschichte rührt Tausende
Ed arbeitet seit fünf Jahren als Kassierer im Meijer-Supermarkt, etwa 72 Kilometer westlich von Detroit. Nicht, weil er wollte, sondern weil er musste. Seine Pension wurde ihm genommen, nachdem sein früherer Arbeitgeber General Motors 2012 insolvent gegangen war.
Zusätzlich stürzte ihn die schwere Krankheit seiner Frau Joan in tiefe finanzielle Not. Um die Arztrechnungen zu bezahlen, musste das Ehepaar sogar das eigene Haus verkaufen - ein Albtraum für den Senior.
"Das Schlimmste war, als sie krank wurde. Als sie mir die Pension nahmen, verschwand auch unsere Krankenversicherung", erzählte Ed unter Tränen in dem viralen Video.
Nach Joans Tod vor sieben Jahren blieb ihm keine Wahl, als wieder 40-Stunden-Wochen zu arbeiten.
Jetzt bekommt Ed endlich das, was er verdient
Der australische Influencer Samuel Wiedenhofer traf Ed zufällig im Supermarkt, sprach mit ihm und war sofort bewegt. Kurz darauf veröffentlichte er das Video, das mittlerweile Millionen erreicht hat.
Noch am selben Tag startete er eine GoFundMe-Kampagne und die explodierte förmlich: Unzählige Unterstützer spendeten über 50.000 Einzelbeträge.
Am Freitag erhält der Veteran eine vorab aufgeladene Karte mit dem gesamten Betrag in einer feierlichen Zeremonie an seinem Arbeitsplatz. Ein örtlicher Veteranenverein bereitet zusätzlich eine besondere Ehrung für Ed vor.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/itssozer