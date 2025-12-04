88-jähriger Veteran muss Vollzeit schuften: Eine Begegnung verändert sein ganzes Leben

US-Veteran Ed Bambas erhält nach einem viralen Aufruf eine überraschende Ehrung. Tausende Menschen aus aller Welt spendeten für seinen wohlverdienten Ruhestand.

Von Calvin Schröder

Detroit (Michigan/USA) - Was für eine Geschichte! Der 88-jährige US-Army-Veteran Ed Bambas aus Michigan, der trotz seines hohen Alters noch immer an der Supermarktkasse schuften musste, bekommt nun endlich die Ruhe, die er sich verdient hat - dank einer riesigen Welle der Anteilnahme aus der ganzen Welt.

Trotz seines stattlichen Alters arbeitet Ed Bambas (88) noch fünf Tage die Woche im Supermarkt. © Screenshot/GoFundMe/88 & Still Working:Let’s Support Veteran Ed Bambas Denn nachdem seine herzzerreißende Lebensgeschichte viral gegangen war, sammelte das Internet für den rüstigen Senior unglaubliche 1,5 Millionen Dollar! Die Summe soll ihm bei einer großen Überraschungszeremonie überreicht werden.

Sohn Michael, selbst völlig überwältigt, verriet gegenüber der New York Post: "Ich weiß, was das für ihn bedeutet. Es wird sein Leben immens verändern." Für Ed, der laut seinem Sohn keine Ahnung hat, wie viel Geld da eigentlich auf ihn wartet, wird die Übergabe eine gigantische Überraschung.

Eine tragische Geschichte rührt Tausende

Eine lebensverändernde Begegnung: Der australische Influencer Samuel Wiedenhofer traf Ed bei seiner Arbeit an der Supermarktkasse. © Screenshot/Instagram/itssozer Ed arbeitet seit fünf Jahren als Kassierer im Meijer-Supermarkt, etwa 72 Kilometer westlich von Detroit. Nicht, weil er wollte, sondern weil er musste. Seine Pension wurde ihm genommen, nachdem sein früherer Arbeitgeber General Motors 2012 insolvent gegangen war. Zusätzlich stürzte ihn die schwere Krankheit seiner Frau Joan in tiefe finanzielle Not. Um die Arztrechnungen zu bezahlen, musste das Ehepaar sogar das eigene Haus verkaufen - ein Albtraum für den Senior. "Das Schlimmste war, als sie krank wurde. Als sie mir die Pension nahmen, verschwand auch unsere Krankenversicherung", erzählte Ed unter Tränen in dem viralen Video. Nach Joans Tod vor sieben Jahren blieb ihm keine Wahl, als wieder 40-Stunden-Wochen zu arbeiten.

Jetzt bekommt Ed endlich das, was er verdient