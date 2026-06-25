Feuerwehrleute denken, sie retten Hund: Als sie das Tier trocken rubbeln, trauen sie ihren Augen kaum

Florida - Das sah doch von Weitem aus wie eine Fellnase auf großer Badetour! Weil ein vermeintlicher Hund hilflos in einem Kanal im US -Bundesstaat Florida paddelte, rückte die Feuerwehr zu einer dramatischen Rettungsaktion aus. Doch als die Retter den erschöpften Vierbeiner endlich in den Armen hielten, rieben sie sich ungläubig die Augen.

Unter dem Steg konnte ein Retter das verängstigte und erschöpfte Tier endlich einfangen. © Collage: Screenshots/Instagram/@capecoralfd

Das tierische Drama spielte sich am Montag in Cape Coral (Florida) ab. Aufgeregte Anwohner wählten den Notruf, weil ein vermeintlicher Hund in den Britannia-Lake-Kanal gestürzt war und dort völlig panisch von Ufer zu Ufer schwamm.

Ein mutiger Nachbar fackelte nicht lange und sprang sogar selbst in die Fluten, um der Fellnase zu helfen, doch das Tier schlüpfte ihm im letzten Moment durch und versteckte sich unter einem Holzsteg.

Zum Glück war da noch Denae: Die Frau saß zufällig in ihrem Kajak und behielt das flüchtende Tier im Auge. Als die Feuerwehrleute eintrafen, lotste sie die Einsatzkräfte zielsicher zum Versteck.

Wie ein Video auf dem Instagram-Account der örtlichen Feuerwehr zeigt, kletterte ein Feuerwehrmann in Schwimmweste unter den Steg, packte sich den völlig entkräfteten Ausreißer und brachte ihn sicher an Land.