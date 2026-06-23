Lkw mit 400 Stämmen verunglückt: Millionen von Bienen in Wohngebiet entkommen

Texas (USA) - Im US-amerikanischen Orange County ist ein Truck mit 400 Bienenstämmen an Bord verunglückt. Bei dem Crash sind Millionen von Bienen entkommen.

Imker versuchten, die verunglückten Bienenstämme zu retten. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Queen Bee Supply LLC

Wie CBS News berichtet, war der Lkw am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Richtung North Dakota unterwegs, als der Fahrer bemerkte, dass er sich auf falscher Strecke befand.

Er fand sich mit seinem Truck plötzlich in einem Wohngebiet mit engen Straßen wieder. Als er versuchte, eine scharfe Kurve zu nehmen, kippte der Anhänger um.

Fatal, denn so entkamen Millionen Bienen, die der Truck geladen hatte, in eine Nachbarschaft in Texas. Einsatzkräfte forderten Anwohner auf Facebook sofort auf, in ihren Häusern zu bleiben und teilten mit, dass Straßen gesperrt wurden.

Aufnahmen des Unfallortes zeigen, wie zahlreiche Imker und Hobby-Imker versuchten, so viele Stämme wie möglich zu retten, während ihnen unzählige der Insekten um die Köpfe schwirrten. Verletzte gab es bei der Rettungsaktion allerdings nicht.