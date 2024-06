Riesenspinne im Anmarsch! Großstadt bereitet sich auf Invasion vor

New York City (USA) - Sie kann so groß werden wie eine menschliche Hand und nicht nur krabbeln, sondern auch fliegen: die sogenannte Joro-Spinne. Noch diesen Sommer könnte sie im Big Apple einfallen.

Die Joro-Spinne gehört zur Familie der Seidenspinnen. (Symbolbild) © Unsplash/Frank Eiffert

Auf diese achtbeinigen Touristen könnte die Millionenmetropole sicher verzichten.

Experten warnen in Teilen von New York und New Jersey vor einer Invasion der asiatischen Riesenspinne, die in den USA bereits seit Jahren auf dem Vormarsch ist und laut New York Post nun pünktlich zum Sommer den Big Apple erreichen könnte.

Die sogenannte Trichonephila clavata, eine Spinnenart aus der Familie der Seidenspinnen, stammt ursprünglich aus Südostasien und ist bekannt dafür, riesige klebrige Netze zu weben.

Hinzu kommt, dass die Insekten durch die Lüfte schweben und sich so rasend schnell verbreiten können - wie sie es gerade im Nordosten der USA tun. Die auffällig gelb-schwarz gefärbten Weibchen und die bräunlichen Männchen werfen in der Luft Seidenfäden ab, die vom Wind erfasst werden und die Tierchen so bis zu 100 Kilometer weit segeln lassen.



Doch wie gefährlich ist die Joro-Spinne für den Menschen?