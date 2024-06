Rollenspiel zum Sklavenhandel an Schule: Lehrer suspendiert!

Das rassistische Rollenspiel hatte Konsequenzen: sowohl Lehrkraft als auch Schulleiter wurden beurlaubt. (Symbolfoto) © 123rf/nestea06

Der rassistische Vorfall ereignete sich laut CNN bereits im Januar im US-Bundesstaat Massachusetts. Dabei soll eine "spontane Schein-Sklavenaktion" in einer 5. Klasse durchgeführt worden sein.

Nicht nur das: Die Lehrkraft habe im Unterricht zum Thema "Sklavenhandel im Atlantik-Dreieck" ebenfalls das N-Wort benutzt. Gerade in Hinblick auf die US-Geschichte ein verheerendes Fehlverhalten. Name und Geschlecht der Lehrkraft werden von den Behörden indes nicht bekanntgegeben.

Berichten des zuständigen Schulinspektors, Gregory L. Martineau, zufolge, bat die Lehrkraft zwei Kinder mit dunkler Hautfarbe aufzustehen. Vor der Klasse soll sie dann körperliche Eigenschaften der beiden (z. B. Zähne) diskutiert haben.

In einem Brief an die Eltern nannte Martineau das Vorgehen "inakzeptabel". Traumata könnten die Folge sein.