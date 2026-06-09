09.06.2026 16:30 Baby aus Fenster geschleudert: Raser-Vater überschlägt sich mit vier Kindern nach Verfolgung

Eine Flucht vor der Polizei endete in den USA fast in einer Tragödie. Ein Vater gefährdete seine vier Kinder und muss sich jetzt vor Gericht verantworten.

Von Christian Beck

Camden (Arkansas, USA) - Ein rücksichtsloser Vater sorgt in den USA für Entsetzen. Nach einer riskanten Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich das Auto des Mannes überschlagen. Mit an Bord: seine vier Kinder!

Während der Verfolgungsjagd kam der SUV von der Straße ab ... © Bildmontage: Screenshot/Arkansas State Police "Als Vater kann ich nicht begreifen, dass Eltern sich zu rücksichtslosem Fahren entschließen, geschweige denn vor der Polizei fliehen, während ihre Kinder im Auto sitzen", so Oberst Mike Hagar von der Staatspolizei Arkansas. Auslöser war laut Polizei eine Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag, dem 24. Mai dieses Jahres, in der Kleinstadt Camden - südwestlich der Hauptstadt Rock City. Anstatt anzuhalten, drückte der 28-jährige Tatverdächtige Tyrice Fletcher mit seinem Toyota Highlander offenbar das Gaspedal durch. Eine Jagd mit der Polizei begann. Mit über 160 km/h soll Fletcher mit dem SUV aus der Stadt gen Süden gebrettert sein, mehrere Autos überholt und sein Gefährt mehrfach durch den Gegenverkehr gelenkt haben.

... und überschlug sich. © Bildmontage: Screenshot/Arkansas State Police

Nach einer längeren Hatz verlor der Bleifuß in einer Kurve anscheinend die Kontrolle. Dabei steuerte er den SUV neben der Straße durch einen Vorgarten, knallte gegen einen Lichtmast und überschlug sich. Das vier Monate alte Baby des Mannes wurde dabei aus dem Auto geschleudert!

Alle Kinder im SUV waren nicht älter als sechs Jahre

Polizisten kümmerten sich um die Kinder im Auto. © Bildmontage: Screenshot/Arkansas State Police Laut Behörden nahmen Polizisten das Baby auf und befreiten drei weitere Kinder, alle unter sechs Jahre alt, aus dem Toyota. Schwer zu fassen: Anscheinend kamen alle Kinder lediglich mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden im Krankenhaus behandelt. Für den vorbestraften Tyrice Fletcher klickten die Handschellen, er kam in Gewahrsam. Im Unfall-SUV fanden Beamte eine manipulierte Schusswaffe sowie Cannabis. Der 28-Jährige muss sich nun mehreren Anklagen stellen, darunter unerlaubter Waffenbesitz, schwere Flucht, Gefährdung von Minderjährigen sowie Fahren ohne Führerschein.

Der 28-jährige Tyrice Fletcher muss sich nun vor Gericht verantworten. © Screenshot/Arkansas State Police