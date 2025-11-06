Schauspielerin nach Po-Injektion tot: Spritzen-Killerin muss in den Knast

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Eine Silikon-Spritze von ihr kostete einer Schauspielerin das Leben! Libby Adame (55), auch als "Butt-Lady" (auf Deutsch: "Po-Frau") bekannt, ist wegen Mordes verurteilt worden.

Schauspielerin Cindyana Santangelo (†58) starb nach einer tödlichen Injektion, © Bildmontage: Instagram/cindyanasantangelo

Laut Berichten von US-Medien, wie der Los Angeles Times, verknackte ein Gericht sie im Oktober wegen Mordes an der Darstellerin Cindyana Santangelo (†58) zu einer Haftstrafe von 15 Jahren bis lebenslänglich.

Außerdem führte sie Behandlungen ohne Zulassung durch, was bei Santangelo zu einer tödlichen Embolie durch eine Injektion in den Hintern geführt hatte. Dabei war dies nicht der erste gefährliche Eingriff dieser Art.

Bereits 2024 wurde Adame wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem eine 26-Jährige im Jahr 2019 eine tödliche Silikoninjektion von ihr in den Po bekommen hatte. Damals wurde sie zu drei Jahren Haft verurteilt, kam aber wegen bereits verbüßter Zeit frei. Sie spritzte weiter!