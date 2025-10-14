Schauspielerin stirbt nach Po-Spritze: "Butt Lady" bald im Knast

Im März starb Schauspielerin Cindyana Santangelo nach einer Po-Injektion. Promi-Kosmetikerin Libby Adame, The Butt Lady, wurde nun schuldig gesprochen.

Von Karolin Wiltgrupp

Los Angeles (USA) - Im März dieses Jahres starb Schauspielerin Cindyana Santangelo völlig unerwartet im Alter von nur 58 Jahren. Zuvor hatte der Star aus der US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" eine Po-Injektion von einer vermeintlichen Ärztin erhalten. Diese wurde nun wegen Totschlags schuldig gesprochen.

Cindyana Santangelo (†58) wurde ihr Schönheitswahn zum Verhängnis. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@cindyanasantangelo (2) Wie TMZ berichtet, seien am Nachmittag des 24. März Rettungskräfte wegen eines medizinischen Notfalls zum Haus der US-Amerikanerin in Malibu gerufen worden. Ärzte hätten im Krankenhaus nur noch ihren Tod feststellen können. Ein Autopsie-Bericht ergab eine Embolie, die auf eine Silikon-Injektion zurückzuführen war, die ihr noch am selben Tag verabreicht wurde - und zwar von Libby Adame. Die Kosmetikerin hatte sich jahrelang als Ärztin ausgegeben und prominenten Kunden verbotenerweise lauter Schönheitsspritzen verpasst. So spritzte die selbst ernannte "Butt Lady" auch Santangelo in deren Haus illegale Injektionen zur Vergrößerung des Allerwertesten.

Libby Adame wurde nun endlich das Handwerk gelegt. © Polizei Los Angeles

Freundin Xenia Seeberg froh über Gefängnisstrafe