Schauspielerin stirbt nach Po-Spritze: "Butt Lady" bald im Knast
Los Angeles (USA) - Im März dieses Jahres starb Schauspielerin Cindyana Santangelo völlig unerwartet im Alter von nur 58 Jahren. Zuvor hatte der Star aus der US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" eine Po-Injektion von einer vermeintlichen Ärztin erhalten. Diese wurde nun wegen Totschlags schuldig gesprochen.
Wie TMZ berichtet, seien am Nachmittag des 24. März Rettungskräfte wegen eines medizinischen Notfalls zum Haus der US-Amerikanerin in Malibu gerufen worden. Ärzte hätten im Krankenhaus nur noch ihren Tod feststellen können.
Ein Autopsie-Bericht ergab eine Embolie, die auf eine Silikon-Injektion zurückzuführen war, die ihr noch am selben Tag verabreicht wurde - und zwar von Libby Adame. Die Kosmetikerin hatte sich jahrelang als Ärztin ausgegeben und prominenten Kunden verbotenerweise lauter Schönheitsspritzen verpasst.
So spritzte die selbst ernannte "Butt Lady" auch Santangelo in deren Haus illegale Injektionen zur Vergrößerung des Allerwertesten.
Freundin Xenia Seeberg froh über Gefängnisstrafe
Das Krasse: Zum Zeitpunkt des Todes der "lateinamerikanischen Marilyn Monroe", wie die 58-Jährige in der Vergangenheit bezeichnet wurde, wurde Adame laut LA Times bereits wegen fahrlässiger Tötung auf Bewährung verurteilt. Der Grund: 2019 starb die erst 26-jährige Karissa Rajpaul infolge von Po-Injektionen. Trotzdem machte die Mutter einer Tochter einfach weiter.
Am 5. November soll final das Urteil verkündet werden. Der Pseudo-Ärztin drohen mindestens 15 Jahre Haft.
Xenia Seeberg (57), die mit Santangelo sehr gut befreundet war, ist erleichtert. "Ich bin froh, dass diese Frau in ihrem Leben das Gefängnis nicht mehr verlassen wird", so die Berliner Schauspielerin gegenüber der Bild.
In den USA werde laut Seeberg nun eine Dokumentation über den Fall ihrer verstorbenen Freundin gedreht.
