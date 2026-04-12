Scheinwerfer kracht Coachella-Besucherin auf den Kopf

Indio (Kalifornien/USA) - Schock beim populären Musikfestival Coachella! Einer Besucherin ist anscheinend am Freitagabend (Ortszeit) auf einer der Tanzflächen des Giga-Events eine Scheinwerferkonstruktion auf den Kopf gekracht.

Festivalbesucher während des ersten Wochenendes des Coachella Valley Music and Arts Festival. © Amy Harris/Invision/AP/dpa

Wie die Nachrichtenseite SFGate unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, wurde es wohl beim "Do LaB", einem Festival im Festival, blutig! DJ und Produzent John Summit (31, "Human") spielte um 20 Uhr ein Set, als etwa zur Hälfte des Auftritts ein Scheinwerfer hinabstürzte und mindestens eine Person im Publikum verletzt wurde.

Ein Zeuge, der sich in den sozialen Medien Joey Freshour nennt, habe gegenüber der Seite berichtet: Das Objekt traf sie an der Seite des Kopfes und "riss ihr den Kopf auf. Überall an der Lampe war Blut und auch auf dem Boden war Blut." Auch auf Instagram erzählte er vom Vorfall, inklusive Vorort-Aufnahmen, die eine Lichtanlage auf der Tanzfläche liegend zeigen.

Laut Freshour hätten Personen aus dem Publikum die verletzte Festivalbesucherin aufgehoben und sie aus der Menge gebracht, um medizinische Hilfe zu holen. Ihr Zustand blieb ungewiss.