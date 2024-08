Schießerei in Freizeitpark? Falsche Gerüchte sorgen für Massenpanik in Disney World!

Orange County (USA) - In Disney World, im US-amerikanischen Bundesstaat Florida , ist es am gestrigen Donnerstagabend (Ortszeit) zum Ausbruch einer Massenpanik gekommen! Dafür hat eine Schlägerei sowie ein platzender Ballon gesorgt.

In einem geteilten Video sind Spuren der Verwüstung sowie in Ecken kauernde Personen zu sehen. © Bildmontage: Screenshot/X/anxrosa

Wie die Polizei von Orange County bei Facebook meldete, hörten Besucher ein "knallendes" Geräusch - anscheinend von einem platzenden Luftballon. Zusammen mit der Rauferei machte sich unter ihnen Panik breit.



Gäste gingen offenbar davon aus, dass das Geräusch aus einer Schusswaffe kam und sich ein Schütze im Themenpark "Magic Kingdom" befunden hätte. Behörden gaben Entwarnung.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt ein Geschäft im Park, übersät mit am Boden liegenden Souvenirs - offenbar Spuren der Massenpanik.

Zudem sind in dem Clip Personen zu sehen, die sich in die Ecke und hinter die Einrichtung kauern. "Ich wurde aus dem Weg geschubst und fiel. Mütter weinten und suchten nach ihren Töchtern, Menschen versteckten sich, es war so schlimm", so X-Nutzerin "anxrosa", die anscheinend vor Ort war.