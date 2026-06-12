Schnapp' sie dir alle! Polizei fängt Pokémon-Banditen mit Drohne

San Francisco (Kalifornien, USA) - Die Polizei hat in der US-Metropole San Francisco einem Nachwuchs-"Team Rocket" das Handwerk gelegt - auch wenn sie es "nur" auf Pokémon-Sammelkarten abgesehen hatten!

Drohnenaufnahme der Festnahme: Cops schnappten sich zwei mutmaßliche Sammelkarten-Räuber. © Screenshot/San Francisco Police

Nach Angaben der städtischen Polizeibehörde schnappten sich Ende Mai Räuber die Sammelkartensammlung eines Opfers, welches sie zuvor online kennengelernt hatten.

Bei einem Treffen in einem Park sollten die Karten verkauft werden. Anstatt zu bezahlen, sprühte einer der Männer seinem Opfer jedoch Pfefferspray ins Gesicht, krallte sich die Raritäten und flüchtete in ein wartendes Auto mit zwei weiteren Insassen. Der Sammler wurde verletzt, merkte sich jedoch offenbar den Wagen.

Die Polizei suchte stadtweit nach den Tätern. Einen Tag später entdeckten Beamte einer Drohnen-Einsatztruppe das Auto wieder. Nach Observierung schlugen Behörden zurück und stellten zwei der drei mutmaßlichen Beteiligten: Jugendliche, die nun wegen schweren Raubes und Verschwörung in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert wurden.