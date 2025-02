Schock für Pornostar (20): Stalker bricht in ihr Haus ein

Miami (USA) - Schock für 20-jährigen Pornostar: Ein Stalker drang am Dienstag in ihr Haus im US-Bundesstaat Florida ein.

Dieser Vorfall war nicht der erste dieser Art für die 20-Jährige. © Screenshot/Instagram/sophieraiin

Wie TMZ berichtet, wurde die 20-jährige Multimillionärin und Erotik-Content-Erstellerin Sophie Rain kürzlich von einem Eindringling überrascht, der in ihrem angemieteten Haus aufkreuzte.

Der Mann soll versucht haben, Sophie davon zu überzeugen, dass er der neue Besitzer des Hauses sei, doch die junge Frau durchschaute schnell das falsche Spiel. Sie floh und alarmierte sofort die Polizei.

Kurze Zeit später traf das SWAT-Team, unterstützt von der Küstenwache, ein und nahm den Mann gewaltsam fest.

Dieser Vorfall war jedoch nicht der erste dieser Art für die 20-Jährige.

Erst letzten Monat tauchte ein Unbekannter auf ihrem Grundstück in ihrem vorherigen Zuhause auf, was Sophie in große Angst versetzte. Ob es sich dabei um denselben Täter handelt, ist bislang unklar.