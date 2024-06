Schock-Tat am Pool: Frau versucht Mädchen (3) zu ertränken

Euless (Texas/USA) - Es ist eine Tat, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Eine Frau aus Texas soll versucht haben, die dreijährige Tochter einer muslimischen Familie in einem Swimmingpool zu ertränken. Die 42-Jährige wurde festgenommen.

Elizabeth Wolf (42) soll versucht haben, ein Kind zu ertränken. © Montage: 123rf/danielt1994, Euless Police Department

Erst pöbelte sie sich in Rage, dann wollte sie ein kleines Mädchen ertränken - die Vorwürfe gegen Elizabeth Wolf (42) wiegen schwer.

Die unfassbare Tat hat sich am 19. Mai in Euless (Texas) zugetragen, wurde aber erst jetzt bekannt, berichtet der Sender CNN.

Eine junge Mutter und ihre beiden Kinder (6, 3) wollten den Nachmittag am Pool ihres Wohnkomplexes verbringen. Die Frau, die ein Kopftuch und muslimische Bademode trug, saß am Rand des Schwimmbeckens, passte auf ihre Kinder auf, die im Nichtschwimmerbereich fröhlich planschten. Dann kam Elizabeth Wolf dazu.

Die 42-Jährige, die Zeugen zufolge stark betrunken war, bedrängte erst die Mutter mit rassistischen Äußerungen, dann malträtierte sie die Frau mit Tritten.

Was dann folgte, ist nur schwer zu ertragen. Wolf sprang in den Pool, packte die Kinder und zerrte sie ins tiefe Wasser. Dort, so sagt es die Polizei, soll sie versucht haben, die Kinder zu ertränken.