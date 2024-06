Schockierende Tat: Zwei Kinder bei Schießerei verletzt

New York City - Zwei unschuldige Mädchen gerieten am Montagabend in eine Schießerei - ihre Mütter mussten hilflos zusehen.

Am Montagabend gerieten zwei Mädchen in eine Schießerei. (Symbolbild) © 123RF/venerala

Die schockierende Tat ereignete sich, als die beiden Kinder in einem Park in New York City spielten, berichtet die New York Post.

Gegen 21 Uhr feuerten die beiden Verdächtigen mindestens sechs Schüsse ab, die das elfjährige Mädchen in den Rücken und das neunjährige Mädchen ins Bein trafen.

Die Täter hatten es aber wohl nicht auf die Kinder abgesehen, sondern schossen in die gleiche Richtung auf ein unbekanntes Ziel, bestätigte die Polizei.

Beide Mädchen wurden ins Brookdale Hospital gebracht, wo sie sich in einem stabilen Zustand befinden.

"Glücklicherweise sind beide Mädchen bei Bewusstsein und wach und werden von dem unglaublichen medizinischen Personal des Brookdale Krankenhauses behandelt", sagte Polizeioffizier Scott Henderson.