Schon der Besitz reicht offenbar aus: Kinder mit Smartphones lesen schlechter

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Laut einer neuen UCLA-Studie schneiden Kinder mit eigenem Smartphone beim Leseverständnis schlechter ab.

Von Calvin Schröder

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Müssen Eltern den Smartphone-Kauf für ihre Kinder noch einmal überdenken? Eine neue Studie von Forschenden der University of California (UCLA) kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Bereits der Besitz eines eigenen Smartphones steht mit schlechteren Leistungen beim Leseverständnis in Zusammenhang - unabhängig davon, ob das Gerät in der Schule genutzt wird oder nicht.

Laut den Ergebnissen der Studie ist nicht entscheidend, ob Kinder das Handy dabeihaben, sondern ob sie eines besitzen. (Symbolfoto)
Laut den Ergebnissen der Studie ist nicht entscheidend, ob Kinder das Handy dabeihaben, sondern ob sie eines besitzen. (Symbolfoto)  © Annette Riedl/dpa

Die Wissenschaftler untersuchten Dritt- und Sechstklässler aus verschiedenen Schulen im US-Bundesstaat Kalifornien.

Das Ergebnis: Kinder mit eigenem Handy schnitten bei Tests zum Leseverständnis statistisch schlechter ab als Gleichaltrige ohne eigenes Smartphone.

Besonders überraschend: Ob das Handy während des Unterrichts dabei war oder zu Hause lag, spielte für die Ergebnisse keine Rolle.

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In vielen Ländern wird über Handyverbote an Schulen diskutiert. Die neue Untersuchung legt jedoch nahe, dass solche Maßnahmen das Problem nur teilweise lösen könnten.

Denn nach Angaben der Forschenden hängt der beobachtete Effekt offenbar nicht mit der unmittelbaren Ablenkung durch das Smartphone zusammen.

"Wir haben festgestellt, dass es kein Alter gibt, in dem ein Handy das Leseverständnis eines Kindes verbessert oder verschlechtert. Es kommt also allein darauf an, ob es überhaupt ein Handy besitzt", sagte die Hauptautorin und Psychologieprofessorin Patricia Greenfield laut einer Mitteilung der UCLA.

Es gibt auch eine positive Ausnahme

Handyverbote an Schulen können dabei helfen, soziale Interaktionen zwischen den Kindern zu fördern. (Symbolfoto)
Handyverbote an Schulen können dabei helfen, soziale Interaktionen zwischen den Kindern zu fördern. (Symbolfoto)  © 123RF/dolgachov

Die Studie fand allerdings auch einen interessanten Sonderfall: Kinder aus Familien, in denen zu Hause kein Englisch gesprochen wird, profitierten unter bestimmten Bedingungen vom frühen Texten auf dem Smartphone.

Wer bereits in der zweiten oder dritten Klasse mit dem Schreiben von Nachrichten begann, erreichte später beim Leseverständnis deutlich bessere Werte als vergleichbare Kinder, die erst später damit anfingen.

Die Autoren betonen abschließend noch, dass ihre Untersuchung einen statistischen Zusammenhang zeigt, aber keinen Beweis dafür liefert, dass Smartphones die schlechteren Leseleistungen verursachen.

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Gleichzeitig verweisen sie darauf, dass Handyverbote an Grundschulen soziale Vorteile haben könnten, weil sie persönliche Gespräche und den direkten Austausch zwischen Kindern fördern.

Titelfoto: 123RF/dolgachov

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