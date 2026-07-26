Riskanter Stunt von 184 Meter hohen Wahrzeichen: Polizei sucht nach Base-Jumpern
Seattle (Washington, USA) - Eine halsbrecherische Aktion! Zwei waghalsige Männer haben am Freitag für Aufsehen in der US-Stadt Seattle gesorgt, als sie von der 184 Meter hohen Space Needle gesprungen sind. Jetzt sucht die Polizei nach den Base-Jumpern.
Nach Bericht der Associated Press unter Berufung auf die örtliche Polizei sollen die Männer Ende 20 zunächst mit regulären Tickets gegen 20.50 Uhr (Ortszeit) das Wahrzeichen der Stadt betreten haben. Die Space Needle verfügt in luftiger Höhe über eine runde Aussichtsplattform, abgesichert durch hohe Glasfenster.
Wenig später wären die Männer von Überwachungskameras auf der obersten Etage gefilmt worden: Offenbar setzten die beiden auf der Toilette ihre Helme auf, rannten zu den Glasfenstern, kletterten hinüber und sprangen hinunter!
In den sozialen Medien kursieren Videoaufnahmen des Vorfalls, Besucherinnen und Besucher filmten die riskante Aktion. Weitere Aufnahmen vom Boden zeigen offenbar einen der Springer mit geöffnetem Fallschirm.
Sicherheitskräfte des Turms hätten beide im Anschluss an ihren Stunt nicht auffinden können. Den Base-Jumpern drohen jetzt Anklagen wegen Hausfriedensbruchs.
Titelfoto: Bildmontage: PABLO PORCIUNCULA / AFP//Screenshot/TikTok/.sherpachai//Screenshot/TikTok/wandering_anita//