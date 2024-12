Schreck bei Drohnenvorführung: Kleiner Junge kämpft nach Horrorshow um sein Leben!

Bei einer Drohnenshow in den USA sind einige Drohnen auf Menschen gestürzt und haben diese verletzt. © Screenshot/TikTok/@carlitosadd

Wie People berichtete, lief die 15-minütige Show am Samstag trotz des Vorfalls zunächst weiter. Die Veranstalter sagten jedoch die zweite geplante Vorstellung ab.

Laut Aussagen von Zuschauern fielen die Drohnen kurz nach 18:30 Uhr vom Himmel, nachdem es zu technischen Problemen gekommen war.

Ein Besucher teilte Aufnahmen des Vorfalls auf TikTok. In dem Video ist zu sehen, wie eine Drohne auf die Zuschauer zuflog, während jemand laut "Vorsicht, Vorsicht!" rief, bevor der Clip abrupt endete.

Ein weiteres Video auf X zeigte Drohnen, die in der Luft miteinander kollidieren und anschließend in einen See oder auf den Boden stürzen.