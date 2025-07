Verheerendes Feuer zerstört historische Grand Canyon Lodge

Arizona (USA) - Bereits seit Anfang Juli breiten sich verheerende Waldbrände im berühmten Grand-Canyon-Nationalpark aus, zahlreiche Besucher mussten evakuiert werden. Noch immer scheint keine Beruhigung der Lage in Sicht - ganz im Gegenteil: In den vergangenen Tagen wurden erneut weite Teile des Parks von den Flammen verschlungen.

Zahlreiche Gebäude des Grand-Canyon-Nationalparks sind den Flammen zum Opfer gefallen. © Screenshot/Facebook/Grand Canyon National Park

Am vergangenen Sonntagabend nahmen die Waldbrände in dem Nationalpark neue Ausmaße an! Anhaltende, starke Winde fachten die Feuer weiter an, so wurde bereits eine Fläche von 500 Hektar niedergebrannt.

Einsatzkräfte versuchten die ganze Nacht über, das verheerende Feuer einzudämmen, auch Hilfe aus der Luft wurde angefordert, wie der Park in einem Statement auf Facebook mitteilte.

Doch diese Unterstützung war nicht von langer Dauer. Aufgrund eines Chlorgaslecks in einer Wasseraufbereitungsanlage mussten die Helfer evakuiert werden.

So fraßen sich die Flammen unaufhaltsam durch den Grand Canyon und zerstörten dabei nicht nur Unmengen an Natur, sondern auch schätzungsweise 50 bis 80 Gebäude, darunter Verwaltungsgebäude und die historische Grand Canyon Lodge.