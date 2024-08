Schüler mit Down-Syndrom in Käfig gesperrt: Lehrer verklagt!

Mehrfach soll ein Lehrer im US-Bundesstaat Kansas einen beeinträchtigten Jungen in einen Käfig gesperrt haben! © U.S. District Court of Kansas

Der 15-jährige Junge leide am Down-Syndrom und könne kaum reden, wie unter anderem "Daily Mail" am Sonntag berichtete. In der "St. Marys High School" sei er von einer Lehrkraft, die ihm eigentlich zur Unterstützung zugeteilt worden sei, unter anderem mehrfach in einen Käfig gesperrt worden.

Das schockierende Foto zeigt den beeinträchtigten Jungen, wie er mit einem Basketball hinter einem Gitter steht. Das Foto soll die grausame Lehrkraft selbst geschossen, anschließend verbreitet und den Teenager dabei mit einem Tier verglichen haben.

Abseits dieser niederträchtigen Behandlung des 15-Jährigen soll es auch zu physischer Gewaltanwendung gekommen sein. Die Rede ist von Schlägen und Würgegriffen!

Die Eltern des Jungen ziehen deshalb nun vor Gericht.