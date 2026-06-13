Seit Monaten vermisst: Mutter (†30) von sieben Kindern tot aufgefunden
USA/Mexiko - Eine schwangere Mutter (†30) von sieben Kindern wurde seit Februar im US-Bundesstaat Indiana vermisst - nun wurde sie tot am Straßenrand aufgefunden.
Wie New York Post berichtet, wurde Makala Pendley am 8. Juni auf einem unbefestigten Weg in Mexiko entdeckt, nachdem sie und ihre sieben Kinder im Februar als vermisst gemeldet worden waren.
Ihr Ex-Lebensgefährte Joseph Jude Butler Jr. befindet sich mittlerweile in Gewahrsam. Gegen ihn wird ermittelt.
Die Kinder waren bereits im Mai bei ihm aufgefunden worden. Anschließend wurden sie in behördliche Obhut genommen, teilte Generalstaatsanwalt Jorge Luis Llaven Abarca mit.
Ersten Erkenntnissen zufolge starb die 30-Jährige an einem Schädel-Hirn-Trauma infolge stumpfer Gewalteinwirkung.
Makala und Joseph führten eine schwierige Beziehung
Ihre Leiche soll erst wenige Stunden vor dem Auffinden an dem Fundort abgelegt worden sein.
Ihre Schwester schrieb in einer GoFundMe-Spendenseite: "Man fand sie nackt und mit eingeschlagenem Schädel auf - sie war erstochen, vergewaltigt und sodomistisch missbraucht worden."
Berichten zufolge führten Makala und Joseph über Jahre hinweg eine schwierige Beziehung, die auch von Gewalt geprägt gewesen sein soll.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Maurica Michelle Lambert, Facebook/Screenshot/Jennifer Lambert