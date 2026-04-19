Schwarm ausgebüxt: Eine Million Bienen nach Truck-Unfall frei

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Eine Million Bienen sind bei einem Truck-Unfall in der US-Stadt Knoxville entkommen.

Von Emelie Herrmann

Tennessee (USA) - In der US-Stadt Knoxville musste am Freitag zwischenzeitlich eine Autobahn gesperrt werden, nachdem ein Truck bei einem Unfall eine Million Bienen verloren hatte.

Die Imker versuchten verzweifelt, ihre entkommenen Bienen unter Kontrolle zu bringen.
Die Imker versuchten verzweifelt, ihre entkommenen Bienen unter Kontrolle zu bringen.  © Bildmontage: Screenshot/X/MarkNagiTDOT

Wie das Knoxville Police Department in einem Post auf Facebook bestätigte, war ein Laster am Freitagmorgen auf der Interstate 40 im US-Bundesstaat Tennessee verunglückt. Mit an Bord: eine Million Bienen.

Die Insekten ergriffen natürlich sofort die Chance und schwärmten aus. Da sich der Schwarm an einer Abfahrt niedergelassen hatte, musste die Autobahn daraufhin stundenlang gesperrt werden.

Autofahrer, die sich in der Nähe der Unfallstelle aufhielten, wurden angewiesen, in ihren Fahrzeugen zu bleiben und alle Fenster zu schließen.

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Mark Nagi, ein Sprecher des regionalen Verkehrsministeriums, gab zwischenzeitlich ein Update auf X und erklärte, dass die Fahrer des verunfallten Trucks Imker seien und versuchen würden, die Bienen wieder unter Kontrolle zu bringen.

Eine Million Bienen schwärmen nach Unfall aus

Wenig später dann die Info, dass die Strecke wieder freigegeben sei, die Tiere allerdings immer noch umherschwirren würden. "Sofern Sie nicht diese Kleidung tragen, bleiben Sie bitte in diesem Bereich in Ihren Fahrzeugen", schrieb Nagi zu einem Bild von einem Mann im Imkeranzug.

Der Truck wurde schließlich abgeschleppt und alle Tiere aus der Umgebung gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/X/MarkNagiTDOT

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