Schwester entführt? Betrüger droht am Telefon mit Mord und verlangt Lösegeld

"Ich bin kein Idiot, ich bin so gut darin, Phishing-E-Mails zu erkennen, ich bin so gut darin, Spam-Anrufe zu erkennen, ich falle nie auf irgendetwas herein", fuhr sie fort. "Das war der realistischste und beängstigendste Moment meines ganzen Lebens - wirklich."

Auch wenn die Forderungen an die US-Amerikanerin im Nachhinein etwas absurd klingen mögen, war der Betrug-Anruf so gut geschauspielert, dass sie alles für wahr annahm.

Vor ein paar Wochen gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) bekam Beth Royce einen furchtbaren Anruf. Die Anrufer-Identifikation zeigte die Nummer ihrer Schwester an, aber am anderen Ende der Leitung war stattdessen ein aggressiver Mann.

Der Mann befahl ihr, weder die Polizei noch andere Angehörige über diese Lösegeldforderungen zu informieren.

Glücklicherweise war Royce' Mutter allerdings gerade zu Besuch und diese rief zuerst heimlich die Polizei an und kontaktierte anschließend die vermeintlich entführte Schwester.

So stellte sich heraus, dass sie sich nicht in Gefahr befand - leider allerdings erst, nachdem Royce das vermeintliche Lösegeld an den Betrüger überwiesen hatte, erklärte sie in einem anderen Video.

Obwohl alles glücklich ausging, hat der Anruf bei Royce tiefe Spuren hinterlassen. Deswegen verarbeitet sie den schrecklichen Vorfall gemeinsam mit ihrer Therapeutin, erklärte sie in noch einem anderen Clip.

Betrugs-Anrufe sind leider nichts Neues. Erst Anfang dieses Jahres verlor ein Mann aus Düsseldorf 100.000 Euro an eine Betrügerin, die sich als seine Tochter in einer Notsituation ausgab.

Experten und Expertinnen raten bei solch schrecklichen Anrufen deswegen, einmal kurz aufzulegen und den Kontakt der Person, die vermeintlich in Gefahr schwebt, sofort zurückzurufen. So kann man prüfen, ob tatsächlich ein Grund zur Sorge besteht.