Selbstjustiz: Mann verfolgt Autodiebe, dann fallen tödliche Schüsse!

San Antonio (USA) - In Texas gelten andere Gesetze. Weil ein Pärchen seinen Pick-up-Truck klaute, griff ein US -Amerikaner zu drastischen Mitteln. Mit vorgehaltener Pistole zwang er die Autodiebe auszusteigen. Dann fielen Schüsse. Eine Person starb, zwei weitere wurden angeschossen.

Traurige Bilanz des Duells an der Mall: Ein Toter, eine Schwerverletzte und ein weiterer Verletzter. © Facebook/Casey Marchan

Wie im Wilden Westen!

Ein Texaner fuhr am Donnerstagmittag zur South Park Mall in San Antonio, parkte seinen Truck auf dem Parkplatz und erledigte seine Einkäufe. Als er wiederkam, war der Pick-up geklaut.

Weit kamen die Diebe nicht, sie waren noch in der Nähe, parkten den Truck an anderer Stelle am Einkaufszentrum.

Das wollte und konnte sich der Bestohlene nicht gefallen lassen, berichtet der Fernsehsender KSAT. Er zückte seinen Colt, trat an den Truck heran und forderte das diebische Duo - einen Mann und eine Frau - zum Aussteigen auf.

Zeitgleich rief der rechtmäßige Truckbesitzer die Polizei.