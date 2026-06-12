Sex im Streifenwagen: Polizist fliegt auf und wird verhaftet

Lake Royale (USA) - Ein Mann aus dem US-Bundesstaat North Carolina hatte während seiner Dienstzeit Sex in seinem Streifenwagen und wollte dies vertuschen. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Samuel Marcum muss sich nun wegen mehrerer Delikte vor Gericht verantworten. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Lake Royale PD

Wie WRAL News berichtet, soll sich der US-Polizist Samuel Marcum während des Dienstes mit seiner Freundin vergnügt haben.

Berichten zufolge soll er anschließend aus Angst vor Konsequenzen seine Bodycam in einen See geworfen haben.

Zunächst behauptete er, die Kamera sei bei einem Schneesturm verloren gegangen. Am 6. Juni gestand er den Vorfall jedoch.

Samuel Marcum wurde daraufhin am Mittwoch entlassen und verhaftet und muss sich nun vor Gericht verantworten.