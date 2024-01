Statue von Baseball-Legende Jackie Robinson gestohlen und verbrannt

Jackie Robinson (†53) schrieb als US-Baseballspieler Sportgeschichte. © Wichita Police, Robyn Beck / AFP

Wie TMZ berichtete, hatten Unbekannte die wertvolle Statue am frühen Donnerstagmorgen an den Knöcheln durchschnitten und in einem Lastwagen abtransportiert.

Am Dienstag erhielt die örtliche Feuerwehr dann einen Anruf wegen eines brennenden Müllhaufens. Nachdem die Flammen gelöscht waren, entdeckten die Einsatzkräfte in den Trümmern Bronzeteile, die sich als Teile der Statue herausstellten.

Die einzigartige Figur stand jahrelang vor dem Eingang des McAdams Park Stadion. Beamte der Stadtverwaltung von Wichita, der größten Stadt im US-Bundesstaat Kansas, zeigten sich entsetzt.

Wer die Tat begangen hat, ist noch unklar. Während die Polizei daran arbeitet, die Entwendung und Zerstörung der Statue aufzuklären, befasst sich die Stadt damit, eine Replik der Statue anzufertigen, die wieder vor dem Baseballstadion aufgestellt werden soll.

"Wir werden weiterhin in diese Gemeinde investieren, und dieser tragische Vorfall wird uns nicht die Hoffnung nehmen, die wir alle für diese Gegend haben", sagte ein Sprecher des Bürgermeisters.