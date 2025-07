Als Mutter erkennt, was ihrem Sohn zu laut ist, versteht sie die Welt nicht mehr

Alles in Kürze

Paige Jackson ist verwundert, weil ihr Sohn das Bild als "zu laut" empfindet und sich dabei die Ohren zuhält. © Screenshot/TikTok/paigeatcascade

Paige Jackson aus dem US-Bundesstaat Washington postete das Video vor wenigen Tagen auf ihrem TikTok-Kanal, schrieb dazu: "Weiß jemand, was in seinem Gehirn vor sich geht?!"

Denn ihr zweijähriger Sohn reagierte auf ein Ultraschallbild, das an einer Pinnwand hing, gestresst. Dem Jungen sei das Foto "zu laut", wie er immer wieder betont, dabei hält er sich die Ohren zu.

Erst als seine Mutter das Bild wegpackt, geht es ihm besser. Knapp 20 Millionen Mal wurde das Video bereits angesehen, tausendfach kommentiert.

Ihr Sohn sei sehr musikalisch, wie die Personal-Trainerin schreibt, liebt es zu singen oder Instrumente zu spielen. Doch wie kann ein eigentlich stummes Bild Töne von sich geben?

Dahinter könnte Synästhesie stecken, wie auch die meisten Kommentatoren unter dem Video vermuten.