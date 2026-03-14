Tankwagen fliegt in die Luft: Zwei Verletzte nach Mega-Explosion

Südlich der Großstadt Cincinnati ist am Freitagabend ein Tankwagen explodiert.

Von Malte Kurtz

Newport (USA) - Ein riesiger Feuerball hat sich über einen Highway im US-Bundesstaat Kentucky gelegt. Zwei Personen wurden verletzt.

Videoaufnahmen zeigen eine heftige Explosion.
Videoaufnahmen zeigen eine heftige Explosion.  © Screenshot/X/@RapidReport2025

Südlich der Großstadt Cincinnati ist am Freitagabend (Ortszeit) ein Tankwagen in Flammen aufgegangen.

Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen eine immense Explosion in der Nähe einer Brücke auf dem Interstate-Highway 471 im Campell County.

Infolge der Explosion von rund 8300 Gallonen (rund 31.000 Liter) Benzin mussten zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem regionalen Sender "Fox19" erklärte.

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Sämtliche Fahrspuren sind seit den Abendstunden voll gesperrt, wie die Verkehrsbehörde von Kentucky auf Facebook mitteilte.

Die Fahrbahn wurde komplett gesperrt.
Die Fahrbahn wurde komplett gesperrt.  © Facebook/Kentucky Transportation Cabinet District 6

Zudem wurde bereits eine Inspektion der in Mitleidenschaft gezogenen Brücke durchgeführt. Diese befindet sich demnach in einem "guten Zustand" und kann wieder freigegeben werden.

Warum der Tanklaster Feuer fing, muss dagegen noch ermittelt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Kentucky Transportation Cabinet District 6, Screenshot/X/@RapidReport2025

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