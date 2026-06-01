Teenagerpaar lockt Jungs via Dating-App in die Falle
Texas (USA) - Barbarische Masche: Über eine Dating-App lockte ein junges Paar aus den USA zwei Minderjährige an und raubte sie anschließend aus.
Alyssa Canul (17) und Joseph Anthony Aguilar Campos (18) wurden festgenommen.
Laut People, die sich auf veröffentlichte Verhaftungsakten beziehen, kam es am 25. Mai zu den schlimmen Vorfällen. "Im ersten Fall wurde das Opfer mit einer Pistole geschlagen. Im zweiten Fall wurde ein 15-jähriger Junge viermal angeschossen, überlebte aber", so die Polizei.
Alyssa soll über eine Dating-App Kontakt zu den Jungen aufgenommen und diese zu einem Treffen im Park überredet haben.
Bei den Begegnungen erschien stattdessen Joseph Anthony Aguilar und entwendete den Opfern unter anderem Kleidung, eine Goldkette, ein Fahrzeugschlüssel und Geld, wie KSAT berichtet.
Im ersten Fall soll er bei dem Treffen gegen 3 Uhr morgens gesagt haben, dass er Mitglied einer Gang sei. Gegen 5.45 Uhr traf der 18-Jährige dann auf sein zweites Opfer.
Als der 15-Jährige fliehen wollte, schoss Joseph und raubte ihn anschließend aus. Der Teenager soll sich mit letzter Kraft zu einem Café geschleppt haben, wo Passanten den Rettungsdienst alarmierten - in Lebensgefahr schwebt er glücklicherweise nicht.
Die beiden Täter wurden festgenommen. Alyssa und Joseph wurden wegen zweifachen schweren Raubes angeklagt.
Titelfoto: Bildmontage: City of Universal City - Government