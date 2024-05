Tierischer Schlam(m)assel: 40 Helfer retten verzweifelte Pferde aus Sumpfgebiet

Die beiden Pferde waren so tief im Schlamm versunken, dass sie sich nicht aus eigener Kraft befreien konnten. © Facebook/Lebanon Volunteer Fire Department Inc.

Es sind dramatische Bilder, die die Freiwillige Feuerwehr der US-Stadt Lebanon am Wochenende auf Facebook teilte: Zwei braune Pferde steckten bis zum Bauch in sumpfigem Gebiet fest.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, waren die Tiere nahe einer Weide hinter einer Farm in den Wäldern von Connecticut herumgestreift und dabei in die missliche Lage geraten. Eines der beiden Pferde war den Angaben zufolge insgesamt sieben Stunden eingesperrt gewesen.

Die Rettungsaktion dauerte mehr als fünf Stunden, in denen sich die Einsatzkräfte mehrerer Behörden durch knietiefen Matsch kämpfen mussten, um zu den hilflosen Tieren zu gelangen.

"Die Zufahrtsstraße war komplett schlammig, und es gab einen Fluss, den man auf halbem Weg überqueren musste", erklärte der Sprecher weiterhin.

Mithilfe von Lastwagen transportierten die Helfer Seile, Baumstämme und Holzplanken in das Sumpfgebiet, um daraus einen Schlitten und eine provisorische Brücke zu bauen. So konnten die Retter überhaupt erst zu den Pferden in den schlammigen Wald gelangen.