Tödliche Schüsse an Elite-Uni: Zwei Studenten getötet, Täter auf der Flucht

Washington - Ein bewaffneter Täter hat an einer Universität in der Stadt Providence im US -Bundesstaat Rhode Island zwei Studenten getötet und mindestens acht weitere angeschossen.

Einsatzkräfte versammeln sich an der Waterman Street an der Brown University zu Ermittlungen, nachdem Schüsse gefallen waren. © Mark Stockwell/AP/dpa

Die Verletzten befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte Bürgermeister Brett Smiley auf einer Pressekonferenz.

Eine weitere Person sei leicht verletzt, aber nicht angeschossen worden. Der Täter flüchtete und war auch mehrere Stunden nach der Tat noch immer nicht gefasst.

Unter den mehr als 400 Polizisten im Einsatz seien auch Einsatzkräfte der Bundespolizei FBI, sagte der Bürgermeister.

Die Studenten auf dem Campus der Brown University und Anwohner rund um die Universität wurden aufgefordert, sich nicht ins Freie zu begeben.

Die Polizei veröffentlichte am späten Samstagabend (Ortszeit) ein Video, das den schwarz gekleideten Verdächtigen zeigte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen.

Der mutmaßliche Schütze verließ das Universitätsgelände demnach zu Fuß - sein Motiv ist weiterhin ungeklärt.