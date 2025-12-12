Küsse, frivole Nachrichten, Liebes-Geständnis: Lehrerin überschreitet Grenzen mit Schüler

Meriden (USA) - Wegen einer unangemessenen Schüler-Lehrer-Beziehung muss sich Ciara Picard (39) vor Gericht verantworten. Die 39-Jährige unterrichtete Musik an der Maloney High School im US-Bundesstaat Connecticut und wurde mit einem Heranwachsenden intim, der heute 25 Jahre alt ist.

Ciara Picard (39) hatte über Jahre hinweg eine unangemessene Beziehung mit einem ihrer Schüler. © Meriden Police Department

Die Pädagogin lernte den Jugendlichen kennen, als dieser erst 13 Jahre alt war. Rund zwei Jahre lang hatten beide ein freundschaftliches Verhältnis, schildert News 8 Daily News.

Beide kommunizierten in der Freizeit überwiegend per SMS. Der Teenager erinnert sich, dass er im Alter von 16 Jahren von der Erwachsenen mit zu einem Sinfoniekonzert genommen wurde.

"Ich wollte Dich schon immer küssen", gestand ihm Picard dort, bevor sie dieses Verlangen auch in die Tat umsetzte. Das war aber erst der Anfang eines illegalen Verhältnisses.

Die Text-Nachrichten wurden zunehmend expliziter, beide schickten sich freizügige Fotos und die Lehrerin erzählte dem Opfer, sogar dass sie ihn "liebe".