Küsse, frivole Nachrichten, Liebes-Geständnis: Lehrerin überschreitet Grenzen mit Schüler
Meriden (USA) - Wegen einer unangemessenen Schüler-Lehrer-Beziehung muss sich Ciara Picard (39) vor Gericht verantworten. Die 39-Jährige unterrichtete Musik an der Maloney High School im US-Bundesstaat Connecticut und wurde mit einem Heranwachsenden intim, der heute 25 Jahre alt ist.
Die Pädagogin lernte den Jugendlichen kennen, als dieser erst 13 Jahre alt war. Rund zwei Jahre lang hatten beide ein freundschaftliches Verhältnis, schildert News 8 Daily News.
Beide kommunizierten in der Freizeit überwiegend per SMS. Der Teenager erinnert sich, dass er im Alter von 16 Jahren von der Erwachsenen mit zu einem Sinfoniekonzert genommen wurde.
"Ich wollte Dich schon immer küssen", gestand ihm Picard dort, bevor sie dieses Verlangen auch in die Tat umsetzte. Das war aber erst der Anfang eines illegalen Verhältnisses.
Die Text-Nachrichten wurden zunehmend expliziter, beide schickten sich freizügige Fotos und die Lehrerin erzählte dem Opfer, sogar dass sie ihn "liebe".
Lehrerin besuchte den Jungen daheim, wenn dessen Eltern nicht da waren
Sie führte ihn zum Abendessen aus und machte ihm außerdem großzügige Geschenke. Wenn die Eltern nicht daheim waren, besuchte Ciara den Jungen.
Das Opfer erinnert sich an einen Vorfall, als die Lehrerin ihn oral befriedigen wollte und er sich so ungut gefühlt hätte, dass er dies geschehen ließ.
Am 26. August suchten Ermittler Picard auf. Die US-Amerikanerin bestritt die Vorwürfe, räumte jedoch ein, dass in den Nachrichten mit dem Schüler eine "Grenze überschritten" worden wäre.
Mit dem heutigen Mittzwanziger sei die Beziehung 2021 in die Brüche gegangen, als dieser nicht mehr mit ihr reden wollte.
Die 39-Jährige wurde festgenommen, kam gegen Zahlung einer Kaution von 25.000 US-Dollar (etwas mehr als 21.000 Euro) auf freien Fuß. Ab 16. Dezember muss sich die ehemalige Musik-Lehrerin vor Gericht verantworten.
