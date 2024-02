Tödliche Schüsse überschatten Siegesfeier der Kansas City Chiefs, zahlreiche Kinder verletzt!

Die Polizeichefin von Kansas City, Stacey Graves, bestätigte in einer kurzen, auf X übertragenen Pressekonferenz , dass 22 Menschen von Kugeln getroffen worden seien, man sei aber noch dabei, eine genaue Zahl an Opfern zu ermitteln.

Zahlreiche weitere Menschen sind bei dem Vorfall am Mittwoch in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri verletzt worden. Laut ABC seien unter den Opfern viele Kinder zwischen sechs und 15 Jahren, ein lokales Krankenhaus habe neun Minderjährige mit Schussverletzungen behandelt.

Mindestens ein Mensch ist nach Schüssen am Rande einer Parade zu Ehren der Footballmannschaft Kansas City Chiefs gestorben.

Kurz nach dem Vorfall machte ein Video im Netz die Runde, in dem Fans einen mutmaßlichen Täter tackelten und festhielten, bis die Polizei hinzukam.

Außerdem erklärte sie, dass insgesamt drei Menschen in Verbindung mit den Schüssen festgenommen worden seien.

Die Begeisterung für den Titelgewinn der Kansas City Chiefs ist riesig. Tausende säumten die Straßen in der US-Stadt. © Charlie Riedel/AP/dpa

Die Kansas City Chiefs hatten in der Nacht zu Montag in einem packenden American-Football-Finale die San Francisco 49ers mit 25:22 bezwungen.

Am Mittwoch fand die große Siegesparade im US-Bundesstaat Missouri statt, wo das Team um den Quarterback-Star Patrick Mahomes (28) auf Bussen durch die Stadt fuhr und sich von den Fans feiern ließ.

Plötzlich fielen Schüsse westlich des Bahnhofs Union Station in der Nähe eines Parkhauses.

"Jeder in der Nähe muss das Gebiet so schnell wie möglich verlassen, um die Behandlung der Opfer der Schießerei zu erleichtern", teilte die örtliche Polizei via X (vormals Twitter) mit.

Ob die Schüsse in direkter Verbindung mit der Siegesfeier stehen, ist allerdings noch unklar: Graves zufolge gebe es noch kein Motiv für die Tat.