Tote und Verletzte auf Football-Feier: Täter schießen auf Gruppe von Hunderten

Lexington (Mississippi, USA) - Drei Menschen sind tot, acht weitere wurden verletzt! Mindestens zwei Personen haben während einer Football-Feier im US-Bundesstaat Mississippi am gestrigen frühen Samstag (Ortszeit) auf eine Gruppe von 200 bis 300 Menschen geschossen.

Tote und Verletzte nach Schüssen auf einer Football-Feier im US-Bundesstaat Mississippi. (Archivfoto) © Robert F. Bukaty/AP/dpa

Wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) unter Berufung auf Behördenangaben berichtete, feierten Hunderte den Football-Sieg einer Schule auf einem Gelände außerhalb von Lexington, rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Jackson.

Mehrere Stunden nachdem das Spiel zu Ende war, gab es einen Streit zwischen einigen Männern. Worum es dabei ging, konnten Beamte noch nicht klären, so Holmes County Sheriff Willie March.

Dann fielen Schüsse und Panik brach aus: "Es war das reinste Chaos, um die Wahrheit zu sagen", so March. "Die Schießerei fing einfach an und die Leute fingen an zu rennen."