Träume aufgegeben, um Hausfrau zu werden: "50/50-Beziehungen sind unglücklich!"

Ihr Vater Fouad ist ihrer Rolle als reiche Hausfrau allerdings eher kritisch gegenüber eingestellt. Er erzählte in dem Video, er mache sich Sorgen um die ungleichen Machtverhältnisse in der Beziehung seiner Tochter. Deswegen wünscht er sich, dass Linda sich weiterbildet: "Auch wenn sie nicht arbeitet, hätte sie dann wenigstens einen Abschluss."

Sie ist der Meinung, dass jede andere Art von Beziehungsmodell "unnatürlich" ist und eine gleichmäßige Verteilung von Verdienst und Haushalt in modernen Beziehungen unglücklich macht. "Ich wurde in Jordanien geboren, in meiner Kultur ist der Mann der Versorger", erklärte sie zudem. "Meine Eltern haben schon immer eine traditionelle Rollenverteilung gehabt [...]."

Lindas Vater Fouad betrachtet die Rollenverteilung in der Beziehung seiner Tochter kritisch. Er möchte gerne, dass sie wenigstens einen Abschluss macht. © Love Don't Judge/YouTube

In der Folge kommt Fouad seine Tochter und seinen Schwiegersohn kurz besuchen. Dabei fragt er sie erneut, ob sie sich endlich an der Universität eingeschrieben hätte.

Als sie dies verneint, ist er sichtlich irritiert. Lindas Argument, ihre Mutter hätte auch nicht studiert, beeindruckt ihn nicht sonderlich. "Sie hatte Kinder", erwiderte Fouad. "Und außerdem konnte sie nicht zur Uni, sie wollte aber zur Uni."

"Ich weiß, dass er dich liebt. Aber was ist, wenn ihm etwas passiert? Was ist, wenn er seine Unternehmen verliert?", fragte er seine Tochter anschließend.

"Ich will einfach, dass du abgesichert bist", fährt der Araber fort. "Ich mache mir immer Sorgen um dich, und ich liebe dich so sehr, deswegen rede ich mit dir auch immer darüber."

Linda meinte schließlich auch, dass sie noch an die Universität gehen will - nur nicht jetzt. Ricky hätte außerdem Bedenken, dass sie dann nicht mehr so viel Zeit für ihn übrig hätte, weswegen sie sich voll und ganz auf ihre Ehe konzentrieren will.

Ihr Leben als selbst-betitelte "Millionärs-Frau" scheint sie unterdessen weiter zu genießen. Auf TikTok postet sie regelmäßig Videos, in denen sie betont, dass ihre Rolle als Hausfrau deutlich besser sei als die von arbeitenden Frauen. Auch hebt sie gern ihre Ehe als Fokus ihres Lebens hervor. "Liebe > Schule", schrieb sie zu einem Video dazu, in welchem sie ihren pompösen Alltag in Dubai darstellte.