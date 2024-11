Motorsport-Park nach Horror-Unfall für immer geschlossen – Neunjährige verliert ihr Leben

USA - Nach einem tragischen Unfall, bei dem ein neunjähriges Mädchen in einem Motorsportpark ums Leben kam, wird dieser nun dauerhaft geschlossen.

Der Lake Elsinore Motorsports Park wird aufgrund eines Rechtsstreits im Zusammenhang mit einem tödlichen Unfall dauerhaft geschlossen. © Screenshot/Facebook/Lake Elsinore Motorsports Park

Die kleine Brooke Carlton erlitt im Juni schwere Verletzungen, als ein anderes Mädchen während des Trainings auf einer Motorradstrecke mit ihr kollidierte.

Bewusstlos blieb die Neunjährige auf der Strecke liegen, bis Sanitäter ihr zu Hilfe kamen und sie ins Krankenhaus brachten, wo sie schließlich verstarb.

Das andere in den Unfall verwickelte Mädchen kam mit leichten Verletzungen davon.

Kurz nach dem Zusammenstoß wurde der Park vorübergehend geschlossen, jedoch später wieder geöffnet.

Nun teilte der Lake Elsinore Motorsports Park, welcher im US-Bundesstaat Kalifornien liegt, in einem Facebook-Post mit, dass der Park wegen des laufenden Rechtsstreits im Zusammenhang mit dem Unfall dauerhaft geschlossen bleibt.

"Der Grundstückseigentümer hat unseren Vertrag gekündigt, da auch er in den Rechtsstreit verwickelt ist. Es wäre in seinem besten Interesse, wenn die Strecke geschlossen wird. Ich kann es ihm nicht verübeln", heißt es in dem Beitrag.