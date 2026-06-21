Nur drei Monate nach Diagnose: Fitness-Influencerin und Dreifachmutter stirbt an Krebs

USA - Große Trauer um Social-Media -Bekanntheit Carly Douglas: Die Mutter von drei Kindern ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben.

Carly Douglas (†36) hinterlässt ihren Ehemann David und ihre drei Kinder. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/carlyfdouglas

Erst im März hatte sich die US-Influencerin mit einer Schock-Nachricht an ihre mehr als 140.000 Follower gewandt: In einem emotionalen Video erklärte Douglas unter Tränen, dass sie an Magenkrebs im vierten Stadium erkrankt sei.

Nur drei Monate später müssen Familie, Freunde und Fans nun Abschied von der dreifachen Mutter nehmen. Carly hat ihren erbitterten Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren.

"Am 13. Juni 2026 trat Carly Faye Douglas ihre letzte Reise an und fand ihre endgültige Ruhe", gab die Familie der 36-Jährigen in einem bewegenden Post bei Instagram bekannt, wo die Angehörigen der Verstorbenen ergreifende Zeilen widmeten.

Douglas sei ein wahrer "Sonnenschein", eine liebende Mutter, Ehefrau und Tochter gewesen, die "mit unerschütterlichem Mut" gegen den Krebs gekämpft habe. Dabei sei sie stets "voller Hoffnung" geblieben.

Die Lücke, die Carly hinterlasse, werde "niemals geschlossen werden können", so ihre Hinterbliebenen. "Doch wir trauern nicht ohne Hoffnung. Wir wissen, dass sie nun frei von Leid, vollkommen und die glücklichste, strahlendste Version ihrer selbst ist."