Nur drei Monate nach Diagnose: Fitness-Influencerin und Dreifachmutter stirbt an Krebs
USA - Große Trauer um Social-Media-Bekanntheit Carly Douglas: Die Mutter von drei Kindern ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben.
Erst im März hatte sich die US-Influencerin mit einer Schock-Nachricht an ihre mehr als 140.000 Follower gewandt: In einem emotionalen Video erklärte Douglas unter Tränen, dass sie an Magenkrebs im vierten Stadium erkrankt sei.
Nur drei Monate später müssen Familie, Freunde und Fans nun Abschied von der dreifachen Mutter nehmen. Carly hat ihren erbitterten Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren.
"Am 13. Juni 2026 trat Carly Faye Douglas ihre letzte Reise an und fand ihre endgültige Ruhe", gab die Familie der 36-Jährigen in einem bewegenden Post bei Instagram bekannt, wo die Angehörigen der Verstorbenen ergreifende Zeilen widmeten.
Douglas sei ein wahrer "Sonnenschein", eine liebende Mutter, Ehefrau und Tochter gewesen, die "mit unerschütterlichem Mut" gegen den Krebs gekämpft habe. Dabei sei sie stets "voller Hoffnung" geblieben.
Die Lücke, die Carly hinterlasse, werde "niemals geschlossen werden können", so ihre Hinterbliebenen. "Doch wir trauern nicht ohne Hoffnung. Wir wissen, dass sie nun frei von Leid, vollkommen und die glücklichste, strahlendste Version ihrer selbst ist."
Carly Douglas kam mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus
Wie Douglas ihren Followern in einem früheren Video berichtet hatte, war sie im März wegen starker Bauchschmerzen in die Notaufnahme gefahren. Nach einem CT-Scan erhielt die Influencerin die erschütternde Diagnose: Sie hatte einen riesigen Tumor im Bauch, der bereits gestreut hatte.
Seitdem nahm die Frau aus South Carolina ihre Follower mit auf ihre Reise im Kampf gegen die tückische Krankheit und gewährte unter anderem Einblicke in ihre Klinikaufenthalte und Therapien. Erst Ende Mai hatte sie ein letztes Video aus dem Krankenhaus geteilt, danach wurde es still auf ihrem Kanal.
Nun nahmen Tausende Fans Abschied von der beliebten Content-Creatorin und fanden dabei rührende Worte: Carlys Licht werde "weiterleuchten durch die unzähligen Menschen", die sie inspiriert habe.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/carlyfdouglas