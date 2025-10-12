Frau stirbt im Disneyland! Gruselbahn fordert Todesopfer

Anaheim (USA) - Eigentlich ist die "Haunted Mansion" im Disneyland Kalifornien eine Attraktion für kleine Kinder. Doch ein Zwischenfall in der vergangenen Woche erschüttert die märchenhafte Welt von Micky Maus und seinen Freunden.

Die "Haunted Mansion" (zu Deutsch: "Heimgesuchtes Anwesen") gehört zu den ältesten Attraktionen des Freizeitparks und wurde bereits im Jahr 1969 eröffnet. © IMAGO/Dreamstime

Laut einem Bericht der US-amerikanischen Nachrichtenzeitung "Los Angeles Times" ereignete sich der schreckliche Zwischenfall bereits am vergangenen Mittwoch. Eine Frau in ihren 60ern soll demnach nach dem Besuch in der Geisterbahn auch nach wiederholter Aufforderung des Personals nicht aus ihrem Sitz aufgestanden sein.

Schnell bemerkten die umstehenden Personen, dass es sich hierbei jedoch nicht um Ungehorsam, sondern um einen medizinischen Notfall handelte. Sofort begannen sie mit ersten Wiederbelebungsmaßnahmen, bis wenig später die Einsatzkräfte des Notarztes eintrafen und übernahmen.

Die Frau wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Jedoch folgte am vergangenen Montag die traurige Nachricht: Die Frau wurde für tot erklärt.

Zuerst berichtete der Disneyland-Influencer Matt Desmond auf Instagram von dem tragischen Zwischenfall. Er schrieb in einem Post: "Ein Gast hat einen Herzinfarkt auf der 'Haunted Mansion Holiday'-Attraktion erlitten."