Vier Tote, zwölf Verletzte: Schütze schießt in Kleinstadt um sich
Leland (Mississippi/USA) - Schrecklich. Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Mississippi sind vier Menschen ums Leben gekommen, zwölf weitere wurden zum Teil schwer verletzt.
In der Nacht zum Samstag schoss der bislang unbekannte Täter in der Kleinstadt Leland (Mississippi) um sich.
Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, zwölf weitere wurde verletzt, berichtet der Sender CBS. Vier Personen wurden mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, ihr Zustand wurde als kritisch beschrieben.
Nach allem, was bekannt ist, fielen die tödlichen Schüsse auf der Main Street, des knapp 4000 Einwohner zählenden Ortes. Viele Menschen waren zu diesem Zeitpunkt auf der Straße, kehrten von einem Football-Spiel an der örtlichen Highschool zurück.
Nach Angaben von Bürgermeister John Lee gebe es noch keine Informationen über die Identität des Schützen. Er sei noch auf der Flucht. "Gerechtigkeit wird herrschen", sagte das Stadtoberhaupt zum Sender Fox.
