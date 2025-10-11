Vier Tote, zwölf Verletzte: Schütze schießt in Kleinstadt um sich

Leland (Mississippi/USA) - Schrecklich. Bei einer Schießerei im US -Bundesstaat Mississippi sind vier Menschen ums Leben gekommen, zwölf weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Rettungskräfte am Tatort. © Facebook/Brina Ladii Savage

In der Nacht zum Samstag schoss der bislang unbekannte Täter in der Kleinstadt Leland (Mississippi) um sich.

Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, zwölf weitere wurde verletzt, berichtet der Sender CBS. Vier Personen wurden mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, ihr Zustand wurde als kritisch beschrieben.

Nach allem, was bekannt ist, fielen die tödlichen Schüsse auf der Main Street, des knapp 4000 Einwohner zählenden Ortes. Viele Menschen waren zu diesem Zeitpunkt auf der Straße, kehrten von einem Football-Spiel an der örtlichen Highschool zurück.