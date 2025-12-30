Tragisches Feuer zu Weihnachten: Studentin kommt bei Hausbrand ums Leben

Boston (Massachusetts, USA) - Die 21-jährige Kayla Corrigan kam an Heiligabend ums Leben, als das Haus ihrer Familie in Flammen auffing.

Die 21-Jährige wird von ihrer Familie und ihren Freunden vermisst. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/sdtsyracuseu

Das Haus in Needham, einem Vorort der US-Stadt Boston, ist am 24. Dezember aufgrund sogenannter "Hitzestellen" in Brand geraten, wie die Daily Mail berichtet. Während sich zwei weitere Erwachsene, die sich in der Villa befanden, unverletzt retten konnten, wurde die 21-Jährige tot aufgefunden.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Studentin der Syracuse University und ein Mitglied der Studentenverbindung Sigma Delta Tau. Diese gedachte ihr in einem Instagram-Post: "Kayla hatte eine wunderschöne Ausstrahlung und war eine so freundliche und fürsorgliche Person."

Nach Angaben der Polizei erlitt das Haus "katastrophale Schäden". Der Brandinspektor des US-Bundestaates teilte mit, dass die Ermittler davon ausgehen, dass das Feuer im hinteren Bereich einer angebauten Garage ausbrach und sich anschließend "schnell" im gesamten Wohnhaus ausbreitete.

Die genaue Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt, Brandermittler gehen jedoch von einem Unfallbrand aus.

Jon Davine, Leiter der staatlichen Feuerwehr erklärte in einer Pressemitteilung: "Die Ursache für diesen Brand ist noch nicht geklärt, aber wir wissen, dass Tragödien wie diese am häufigsten in den Wintermonaten passieren." Er riet dazu, Rauch- und Kohlenmonoxidmelder regelmäßig zu überprüfen.