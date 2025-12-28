Aus Angst vor dem Weltende: US-Mutter entführt Kinder nach Europa

Utah (USA) - Eine Mutter aus dem US-Bundesstaat Utah soll ihre vier Kinder entführt und heimlich nach Europa gebracht haben. Der Grund: Sie fürchtete angeblich, dass die "Endzeit" unmittelbar bevorsteht.

Ex-Mann Kendall Seymour versucht verzweifelt, die Kinder zu retten. © Screenshot/GoFundMe/Abducted Kids - Help Us Get Them Back

Wie die New York Post berichtet, nahm die 35-jährige Elleshia Anne Seymour Ende November mit ihren Kindern im Alter von drei bis elf Jahren in Salt Lake City in einen One-Way-Flug nach Europa.

Ziel der Reise: zunächst Kroatien, mit Zwischenstopp in Amsterdam. Zurückkommen war offenbar nicht geplant.

Erst Tage später flog alles auf. Die Mutter erschien nicht mehr zur Arbeit, war telefonisch nicht erreichbar. Bei einer Kontrolle ihres Hauses folgte dann der Schock. Sie war nicht aufzufinden.

Kurz darauf meldete sich Seymour per Sprachnachricht bei Kendall, einem der Väter - aus Frankreich. Ihre Begründung ließ aufhorchen: Gott habe ihr aufgetragen, zu fliehen, da das Ende der Welt nahe sei.

"Um es ganz offen zu sagen: Meine Kinder wurden von ihrer Mutter ins Ausland entführt", schreibt der Ex-Mann in einem verzweifelten Spendenaufruf auf GoFundMe.

