Aus Angst vor dem Weltende: US-Mutter entführt Kinder nach Europa
Utah (USA) - Eine Mutter aus dem US-Bundesstaat Utah soll ihre vier Kinder entführt und heimlich nach Europa gebracht haben. Der Grund: Sie fürchtete angeblich, dass die "Endzeit" unmittelbar bevorsteht.
Wie die New York Post berichtet, nahm die 35-jährige Elleshia Anne Seymour Ende November mit ihren Kindern im Alter von drei bis elf Jahren in Salt Lake City in einen One-Way-Flug nach Europa.
Ziel der Reise: zunächst Kroatien, mit Zwischenstopp in Amsterdam. Zurückkommen war offenbar nicht geplant.
Erst Tage später flog alles auf. Die Mutter erschien nicht mehr zur Arbeit, war telefonisch nicht erreichbar. Bei einer Kontrolle ihres Hauses folgte dann der Schock. Sie war nicht aufzufinden.
Kurz darauf meldete sich Seymour per Sprachnachricht bei Kendall, einem der Väter - aus Frankreich. Ihre Begründung ließ aufhorchen: Gott habe ihr aufgetragen, zu fliehen, da das Ende der Welt nahe sei.
"Um es ganz offen zu sagen: Meine Kinder wurden von ihrer Mutter ins Ausland entführt", schreibt der Ex-Mann in einem verzweifelten Spendenaufruf auf GoFundMe.
Die Kinder reisen wahrscheinlich mit gefälschten Pässen
Besonders brisant: Ermittler gehen davon aus, dass die Mutter Passdokumente gefälscht hat, um mit allen vier Kindern ausreisen zu können.
In ihrem Haus fand man zudem eine verstörende To-do-Liste: "Unterlagen schreddern, Fotos zerstören, Handy wegwerfen, Prepaid-Handy kaufen".
Die Polizei stufte die Kinder offiziell als vermisst und gefährdet ein. Gegen Seymour liegen inzwischen vier Anklagen wegen Sorgerechtsentziehung vor, außerdem ein Haftbefehl ohne Kaution. Auch das FBI ermittelt, ein internationaler Haftbefehl über Interpol wird vorbereitet.
Der Vater sammelt Geld, um sofort nach Europa fliegen zu können - in der Hoffnung, seine Kinder möglichst schnell und schonend zurückzuholen.
"Ich hoffe wirklich, dass die Kinder schnell gefunden werden und wir sie abholen können, solange sie noch denken, dass sie im Urlaub sind", meinte er. Wo sich die Mutter und die Kinder aktuell genau aufhalten, ist unklar.
Titelfoto: Screenshot/GoFundMe/Abducted Kids - Help Us Get Them Back