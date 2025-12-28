Rätselhafter Fall: 19-Jährige verschwindet spurlos während Weihnachtsspaziergang
Texas (USA) - An Heiligabend verschwand eine 19-Jährige in Texas spurlos, als sie zu einem Spaziergang aufbrach.
Wie der texanische Nachrichtensender KENS5 berichtet, wurde die 19-jährige Camila Mendoza Olmos zuletzt am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr gesehen, als sie ihr Haus am Stadtrand von San Antonio verließ.
Ihre Mutter, Rosario Olmos, erzählte dem Sender, dass Camila jeden Morgen einen Spaziergang unternimmt - eine Routine, die ihr nun möglicherweise zum Verhängnis geworden sein könnte.
Besonders besorgniserregend sei, dass Camila ihr Handy und den Pass zurückließ.
"Ich rief auf ihrem Handy an, aber es lag ausgeschaltet auf dem Bett. Ich lud es auf und ging hinaus, um sie zu suchen. Ich dachte, ich würde sie wie sonst beim Spazierengehen finden und wir würden zusammen nach Hause kommen." Doch Camila tauchte nicht auf.
Auch ihr Vater und ihr Freund hatten nichts von ihr gehört, woraufhin sie offiziell als vermisst gemeldet wurde.
Wurde Camila Opfer von Menschenhandel?
Laut Daily Mail gibt es in der Region, in der die 19-Jährige verschwand, Hinweise über Menschenhandel. Ob die junge Frau selbst Opfer wurde, ist bislang unklar.
Das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit hat jedoch eine sogenannte CLEAR-Warnung herausgegeben. Darin wird Camila als vermisste Erwachsene bezeichnet, die "möglicherweise in Gefahr" sei.
Freunde und Familienangehörige suchten den gesamten Weihnachtstag die Umgebung des Hauses ab, fanden jedoch keine Spur der jungen Frau.
"Es ist nicht normal, dass sie einfach verschwindet", sagte Rosario. "Ich bete nur zu Gott, dass er sie wieder nach Hause bringt. Bring sie mir zurück."
Auch Camilas Tante Nancy Olmos wandte sich mit einem emotionalen Appell auf Facebook an die Öffentlichkeit. Sie bat eindringlich darum, Informationen zu teilen und für die sichere Rückkehr der Jugendlichen zu beten: "Bitte helfen Sie mir und meiner Familie, diese Nachricht weiterhin zu verbreiten. Wir suchen immer noch nach meinem süßen Engel, meiner Nichte Camila Mendoza Olmos, 19 Jahre alt."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/ Bexar County Sheriff's Office