Tragödie beim Spielen: Junge tötet versehentlich seine Schwester (†6)

Maine (USA) - Dieser Familienurlaub endete in einem Drama: Ein sechsjähriges Mädchen kam beim Badmintonspielen mit seinen Geschwistern ums Leben.

In den USA ist eine Sechsjährige beim Badmintonspielen tödlich verletzt worden. (Symbolbild) © 123rf/valiza

Gemeinsam mit ihren vier Kindern verbrachten Jesse Morgan und seine Ehefrau die Ferien Ende Mai an einem See im US-Bundesstaat Maine.

Doch am letzten Tag der Reise erlebte die sechsköpfige Familie aus New Jersey einen wahren Albtraum: Wie die New York Post berichtete, kam es beim gemeinsamen Badmintonspiel der vier Kids zu einer Tragödie mit tödlichem Ausgang.

Demnach entspannten sich die Eltern gerade im Garten des gemieteten Ferienhauses, als sie aus dem Vorgarten plötzlich laute Schreie ihrer Kinder hörten.

Bei ihren Sprösslingen angekommen, bot sich den Morgans ein brutales Bild: Ihre sechsjährige Tochter Lucy, die das Spiel ihrer Geschwister von der Seitenlinie aus beobachtet hatte, war von einem scharfen Stück eines zerbrochenen Badminton-Schlägers am Kopf getroffen worden.

Nach Angaben der Polizei hatte das Mädchen die "unbeabsichtigte Verletzung durch seinen zehnjährigen Bruder" erlitten. An seinem Schläger habe sich der Aluminiumschaft vom Holzgriff gelöst und sich mit voller Wucht in den Kopf seiner Schwester gebohrt.