Tragödie in Parkgarage: Zwei Kinder sind tot!

Am Montag parkte sie das Auto gegen 1 Uhr nachts in der Garage eines Casinos. Zunächst lief die Heizung, bis irgendwann der Treibstoff ausging und das Innere auskühlte, wie CBS Detroit berichtet.

Die Mutter der beiden lebte mit ihren fünf Kindern offenbar bereits seit einigen Monaten in Detroit in dem besagten Van, wie die Behörden vermuten.

In der Nacht beliefen sich die Temperaturen in Detroit auf circa -11 Grad Celsius. Die Polizei geht davon aus, dass die Kinder erfroren sind. Die anderen drei Kinder, 13, acht und vier Jahre alt, wurden auch im Krankenhaus behandelt, befinden sich aber in einem stabilen Zustand, so FOX2.

Wie die Behörden bestätigen, wird eine Untersuchung der Todesfälle stattfinden und Anklagen gegen die Mutter werden nicht ausgeschlossen. Derzeit werde sie befragt, befindet sich aber derzeit nicht in Gewahrsam.