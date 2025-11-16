Tragödien erschüttern Stadt: Junge (†10) bei Schießerei getötet, Kleinkind (†2) fällt aus Hochhaus

Newark (USA) - Es ist ein schwarzer Tag für die Stadt Newark im US -Bundesstaat New Jersey: Am Samstagabend wurden eine junge Frau und ein kleiner Junge bei einer Schießerei getötet, zudem mehrere Menschen verletzt. Nur wenige Stunden zuvor war ein Kleinkind aus einem Fenster in den Tod gestürzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen am Tatort der Schießerei aufgenommen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

Es war gegen 19 Uhr, als ein Großaufgebot der Polizei in die Chancellor Avenue alarmiert wurde. Diese befindet sich nur wenige Blocks vom Flughafen in Newark entfernt. Eine Schießerei war gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie mehrere verletzte Personen vor, darunter eine 21-jährige Frau und einen zehn Jahre alten Jungen. Beide seien noch ins Krankenhaus eingeliefert, dort jedoch für tot erklärt worden, wie CBS News berichtete.

Mindestens drei weitere Menschen wurden verletzt: ein Junge (11), ein Teenager von 19 Jahren sowie ein 60-jähriger Mann. Zur Schwere ihrer Verletzungen sei nichts bekannt, aber sie sollen sich in einem stabilen Zustand befinden.

Was genau im Vorfeld der Schießerei geschah und wodurch diese ausgelöst worden war, muss die Polizei jetzt ermitteln. Laut CBS News sei bislang niemand festgenommen worden.